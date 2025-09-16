Basterà De Bruyne a porre fine la maledizione Champions di Conte? Times

È la domanda che si pone il Times. Che a due giorni da Manchester City-Napoli scrive che in nessuna città gli eroi vengono adorati come a Napoli. Basta chiedere a Scott McTominay. È passato poco più di un anno da quando ha lasciato Manchester. Ora, vagando per le strade tortuose dell’antica capitale campana, il volto di McTominay ti guarda da magliette, tazze, portachiavi e persino da un santuario. McFratm, lo chiamano – “McBrother” in dialetto napoletano. Fa parte della famiglia. Dopo McTominay, è arrivato De Bruyne. I tifosi si sono affollati all’aeroporto per salutare il suo arrivo, poi all’esterno della clinica privata romana dove ha svolto le viste mediche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Basterà De Bruyne a porre fine la maledizione Champions di Conte? (Times)

De Bruyne non si fa attendere: subito in gol all’esordio in Serie A - Sono bastati 57 minuti a Kevin De Bruyne per trovare il primo gol della sua avventura in Serie A. Secondo gianlucadimarzio.com

Napoli, De Bruyne segna il suo primo gol in Serie A su punizione: la fotosequenza - La prima rete del belga è arrivata contro il Sassuolo: in realtà il calcio da fermo era un cross per i compagni ma, come spesso succede in queste situazioni, non è arrivato nessun tocco in area e la ... Si legge su corrieredellosport.it