Basta agli asfalti da incubo | ecco perché a Monza non ci saranno più buche

Monza dice stop agli asfalti groviera. Le aziende del comune che si occupano della manutenzione e della riparazione dell'asfalto nelle strade cittadine saranno infatti vincolate a garantire tutti gli interventi urgenti 24 ore su 24.Buche riparate 24 ore su 24Il progetto fa parte del nuovo accordo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

