Basciano confermato il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni | braccialetto elettronico ma potrà rivedere la figlia

Il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso presentato da Alessandro Basciano, confermando il divieto di avvicinamento all’ex compagna Sophie Codegoni e imponendo l’applicazione del braccialetto elettronico. Secondo quanto trapela, il deejay si recherà in commissariato già oggi per l’applicazione del dispositivo. La vicenda del braccialetto elettronico del 35enne ha vissuto numerosi ritardi: prima per la «mancanza di slot disponibili per l’applicazione», poi per i rinvii dello stesso Basciano ed infine, quando lo scorso 14 agosto il braccialetto era stato applicato, per la rimozione a seguito di un presunto infortunio alla caviglia. 🔗 Leggi su Open.online