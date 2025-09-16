Milano, 16 set. (askanews) - "Pasticcino sei il numero uno". Pasticcino è Luigi Montanini, noto come il "primo cuoco della Formula 1". E questa è la storia di come, a ridosso degli anni 70, lui sia riuscito, intorno a un piatto di pasta, a cementare legami, lasciando in pista competizione e rivalità. A raccontarla per Barilla tre artisti italiani, il regista Stefano Sollima, il compositore Nicola Piovani e il designer Leonardo Sònnoli che hanno firmato Come in famiglia, la nuova campagna globale del gruppo di Parma e il suo film centrale. I valori che ruotano intorno alla famiglia tornano, dunque, al centro del racconto del marchio di pasta italiano, sebbene l'ambientazione questa volta sia il mondo della Formula 1 degli anni '70, a cui il vicepresidente, Paolo Barilla, ex pilota, è ancora molto legato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Barilla riscopre la storia di Pasticcino, primo cuoco della Formula 1