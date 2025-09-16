Bari sotto le stelle – viaggio tra storia archeologia e l’installazione di Tresoldi a san Pietro

Baritoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bari sotto le stelleViaggio tra Storia, Archeologia e l’Installazione di Tresoldi a San PietroDomenica 21, ore 18.00, vivi un’esperienza unica e lasciati trasportare nel tempo! Partiremo dalle antiche mura bizantine, attraverseremo i suggestivi quartieri ebraico e armeno, per poi entrare nei. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bari - sotto

Bari sotto le stelle

Bimbo di 2 anni resta bloccato in auto sotto al sole a Bari, passanti rompono il vetro e lo liberano

Bari, bimbo di due anni chiuso in auto sotto il sole: i passanti rompono i vetri per salvarlo

Cerca Video su questo argomento: Bari Sotto Stelle 8211