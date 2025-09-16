Bari runner colpito in volto da un uovo lanciato da un’auto | Non è un episodio isolato

Ilfattoquotidiano.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava facendo una corsa mattutina sul lungomare quando gli è stato tirato un uovo in faccia. È successo intorno alle 6.30 a Bari, dove un runner di 62 anni è stato colpito all’occhio da un uovo lanciato da un’auto in corsa. Per l’uomo, che stava correndo in gruppo, sono stati necessari soccorsi immediati e il trasporto in ospedale con un’ambulanza del 118. Il 62enne è stato dimesso poche ore dopo, ma ha riportato un edema retinico. A denunciare l’aggressione è stata la Bari road runners, società sportiva di cui fa parte l’atleta ferito. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le testimonianze, l’auto su cui viaggiava l’aggressore era seguita da un’altra macchina, con a bordo una persona che avrebbe ripreso la scena con lo smartphone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

bari runner colpito in volto da un uovo lanciato da un8217auto non 232 un episodio isolato

© Ilfattoquotidiano.it - Bari, runner colpito in volto da un uovo lanciato da un’auto: “Non è un episodio isolato”

In questa notizia si parla di: bari - runner

Choc a Bari, runner colpito da un uovo: è in ospedale. Il lancio da un'auto in corsa

Bari, runner colpito da un uovo lanciato da un’auto: dietro un’altra vettura riprendeva la scena

Bari, runner colpito in volto da un uovo lanciato da un’auto: “Non è un episodio isolato”; Runner colpito al volto da un uovo: Non è il primo caso | L'aggressione ripresa con il cellulare; Bari, runner colpito con un uovo dall'auto in corsa: ha rischiato di perdere un occhio. «Un gioco orrendo, che poteva costare caro».

Bari, runner colpito da un uovo lanciato da un’auto: dietro un’altra vettura riprendeva la scena - 20 un uomo di 62enne è stato colpito all’occhio da un uovo lanciato da un’auto in corsa sul lungomare del capoluogo ... Come scrive fanpage.it

bari runner colpito voltoBari, runner ferito sul lungomare da uovo lanciato da un’auto in corsa - Sul lungomare di Bari un runner è stato ferito a un occhio da un uovo lanciato da un'auto in corsa: l'episodio è stato denunciato dal consigliere comunale Lorenzo Leonetti. Secondo trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Bari Runner Colpito Volto