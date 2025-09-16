Bari runner colpito in volto da un uovo lanciato da un’auto | Non è un episodio isolato
Stava facendo una corsa mattutina sul lungomare quando gli è stato tirato un uovo in faccia. È successo intorno alle 6.30 a Bari, dove un runner di 62 anni è stato colpito all’occhio da un uovo lanciato da un’auto in corsa. Per l’uomo, che stava correndo in gruppo, sono stati necessari soccorsi immediati e il trasporto in ospedale con un’ambulanza del 118. Il 62enne è stato dimesso poche ore dopo, ma ha riportato un edema retinico. A denunciare l’aggressione è stata la Bari road runners, società sportiva di cui fa parte l’atleta ferito. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le testimonianze, l’auto su cui viaggiava l’aggressore era seguita da un’altra macchina, con a bordo una persona che avrebbe ripreso la scena con lo smartphone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
