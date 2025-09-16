Bari celebra Mario Bisignani | al Palamartino la IV edizione del Memorial di lotta

Torna a Bari il Memorial Mario Bisignani, giunto alla sua quarta edizione. La gara nazionale di lotta, organizzata dalla Scuola di Lotta Bisignani Vg Sport & Fitness, si terrà domenica 21 settembre al Palamartino a partire dalle ore 10. L’evento è dedicato alla memoria di un tecnico e sportivo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

