Barella Inter il centrocampista è chiamato a dare la scossa | Chivu si aspetta questa risposta il piano

Barella Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro a cui Cristian Chivu vuole continuare ad affidarsi. I dettagli. Dopo due sconfitte pesanti contro Udinese e Juventus, l’ Inter si trova a un bivio cruciale. La prima delle otto gare del girone di Champions League, contro l’ Ajax, assume un’importanza ancora maggiore, con la squadra che deve assolutamente trovare una reazione immediata. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il malumore che aleggia intorno all’ambiente nerazzurro deve essere spazzato via con una vittoria che riporterebbe il sereno ad Appiano Gentile. La pressione sui giocatori è alta, e tutti gli occhi sono puntati su uno dei leader della squadra: Nicolò Barella. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Barella Inter, il centrocampista è chiamato a dare la scossa: Chivu si aspetta questa risposta, il piano

In questa notizia si parla di: barella - inter

Inter, va via anche Barella? L’annuncio fa tremare i tifosi

Calciomercato Inter LIVE: la Premier League su Barella, il retroscena su Lookman e lo scenario per gennaio

Barella: «Inter, ritrovare la nostra forza! La gloria personale non fa per me»

? Fabrizio Romano: "Che ad Inzaghi piaccia Barella non è un mistero ma il trasferimento all'Al Hilal non è mai stato opzione concreta perché Barella non ha mai aperto all'addio all'Inter. In Arabia avrebbero più che raddoppiato il suo attuale ingaggio. Ci - facebook.com Vai su Facebook

? Che ad Inzaghi piaccia Barella non è un mistero ma il trasferimento all'Al Hilal non è mai stato opzione concreta perché Barella non ha mai aperto all'addio all'Inter. Ci sono state possibilità anche in Premier ma Barella non ha mai concesso aperture a - X Vai su X

L'Inter vola a centrocampo, la classifica dei più preziosi d'Europa; Asllani Inter il Bologna non molla il centrocampista | è sfida al Torino Marotta spera nell’asta!; Biasin difende Barella | Dire che è sopravvalutato significa solo due cose….

Barella, è ufficiale: sgomento tra i tifosi dell’Inter - Il centrocampista nerazzurro non vive certo un gran momento di forma: la stoccata del grande ex suona come una condanna ... Scrive diregiovani.it

Inter, Capello insiste: lo ha detto su Calhanoglu e Barella - L'ex tecnico rossonero è tornato a parlare di alcuni giocatori dell'Inter, in particolare del centrocampista turco e quello italiano. Secondo spaziointer.it