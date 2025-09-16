Barbara d’Urso infortunio alla gamba durante le prove di Ballando con le stelle | come sta
Dolore al tendine per Barbara d’Urso, ce la farà per il 27 settembre?. Partecipare a Ballando con le stelle non è mai un’esperienza semplice. Oltre al fascino del palcoscenico e alla popolarità che lo show di Milly Carlucci garantisce, per i concorrenti si tratta anche di un percorso fisicamente intenso, fatto di ore di prove, impegno costante e inevitabili acciacchi. Questa volta, a far parlare di sé è stata la concorrente più attesa dell’edizione 2024: Barbara d’Urso. La conduttrice napoletana, che ha accettato la sfida televisiva dopo l’uscita da Mediaset, ha raccontato ai suoi follower di aver avuto un problema alla gamba destra durante le prove. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: barbara - urso
BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI
Barbara D’Urso rompe il silenzio: le novità che non ti aspetti
Belen Rodriguez passa in Rai, Barbara D’Urso resta a casa: Retroscena e scelte sorprendenti
Barbara d’Urso, dopo anni lontana dalla Tv, decide di raccontarsi e tornare a mettersi in gioco. ? @leggo.it #BarbaradUrso #RadioKissKissItalia - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio di barbara d’urso | rischio partecipazione a ballando con le stelle; Barbara D’Urso si fa male in sala prove corsa contro il tempo per Ballando.
Paura per Barbara D’Urso: infortunio mette a rischio il debutto a Ballando con le Stelle - Il suo infortunio mette in dubbio la partecipazione alla prima puntata di Ballando con le Stelle. Si legge su notizie.it
“Brutto infortunio” Paura per Barbara D’Urso prima dell’inizio di Ballando con le stelle: a rischio la partecipazione - Barbara D'Urso affronta un infortunio durante le prove di Ballando con le stelle. Secondo bigodino.it