Dolore al tendine per Barbara d’Urso, ce la farà per il 27 settembre?. Partecipare a Ballando con le stelle non è mai un’esperienza semplice. Oltre al fascino del palcoscenico e alla popolarità che lo show di Milly Carlucci garantisce, per i concorrenti si tratta anche di un percorso fisicamente intenso, fatto di ore di prove, impegno costante e inevitabili acciacchi. Questa volta, a far parlare di sé è stata la concorrente più attesa dell’edizione 2024: Barbara d’Urso. La conduttrice napoletana, che ha accettato la sfida televisiva dopo l’uscita da Mediaset, ha raccontato ai suoi follower di aver avuto un problema alla gamba destra durante le prove. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Barbara d’Urso, infortunio alla gamba durante le prove di Ballando con le stelle: come sta