Barba Avs Radici in Comune | Quadro sempre più grave I pini di via Italica tagliati per il cantiere
Quanto emerso in commissione Ambiente “rafforza la tesi che la decisione di abbattere i pini di via Italica sia stata presa in funzione delle esigenze del progetto di riqualificazione della scuola e non per una loro reale e attuale pericolosità”. I contorni che la vicenda man mano assume scatta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
"Ricorsi costanti in città", avverte Barba (Avs - Radici in Comune): "Subito al voto per liberarsi di questa opacità"
Barba (Avs-Radici in Comune) sul taglio degli alberi: "L'abbattimento non è un raffreddore"
Barba (Avs-Radici in Comune) sull'incendio della riserva dannunziana: "Trattata come un giardino urbano"
