Barba Avs Radici in Comune | Quadro sempre più grave I pini di via Italica tagliati per il cantiere

Quanto emerso in commissione Ambiente “rafforza la tesi che la decisione di abbattere i pini di via Italica sia stata presa in funzione delle esigenze del progetto di riqualificazione della scuola e non per una loro reale e attuale pericolosità”. I contorni che la vicenda man mano assume scatta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it