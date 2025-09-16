Banda di rapina Rolex sgominata dalla Polizia a Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti Sono ritenute appartenenti a una banda dedita alla ricettazione e al riciclaggio di orologi di lusso rubati le nove persone arrestate dalla Squadra Mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli (VII sezione, coordinata dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli ). Il gip ha disposto per gli indagati, di età compresa tra 20 e 49 anni, otto arresti ai domiciliari e un arresto in carcere, per il 49enne. Durante le perquisizioni contestuali alle notifiche dei provvedimenti, sono stati sequestrati 18 orologi del valore di circa 450mila euro e 82mila euro in contanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

