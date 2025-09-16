Banca MPS acquista il 62,3 % del capitale di Mediobanca
Banca MPS ha comunicato di aver perfezionato l’acquisizione del 62,3% del capitale di Mediobanca con il regolamento delle azioni portate in adesione all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sull’istituto di Piazzetta Cuccia. Banca MPS entra nella cabina di regia di Mediobanca. I l capitale della banca senese quindi è cambiato a seguito dell’esecuzione dell’aumento di capitale a pagamento a servizio dell’OPAS. Di seguito quanto riportato da “Wall Street Italia”. Più precisamente, Banca MPS ha emesso 1.283.301.577 azioni ordinarie. Queste si aggiungono alle 1.259.689.706 già in circolazione; l’attuale capitale della banca senese è, quindi, suddiviso in 2. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: banca - acquista
Banca MPS acquista il 62,3 % del capitale di Mediobanca
MPS, l’OPAS su Mediobanca raggiunge il 62,3%. I sindacati chiedono confronto e tutele per i lavoratori; Mps conquista il 62,3% di Mediobanca: riapertura dell’OPA dal 16 al 22 settembre; Mps, l’Opas su Mediobanca si chiude al 62,3%. Nagel verso le dimissioni.
Mps-Mediobanca, riapre l’Opas dopo l’acquisizione del 62,3% - Da oggi 16 settembre al via gli ultimi giorni dell’Offerta che ha cambiato lo scenario bancario italiano, consegnando definitivamente Mediobanca a Mps proprio nelle scorse ore. Secondo fortuneita.com
Mps: perfezionata l’acquisizione del 62,3% di Mediobanca - Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha annunciato di avere perfezionato l’acquisizione del 62,3% del capitale di Mediobanca ... Scrive msn.com