Banca MPS acquista il 62,3 % del capitale di Mediobanca

Banca MPS ha comunicato di aver perfezionato l'acquisizione del 62,3% del capitale di Mediobanca con il regolamento delle azioni portate in adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sull'istituto di Piazzetta Cuccia. Banca MPS entra nella cabina di regia di Mediobanca. I l capitale della banca senese quindi è cambiato a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale a pagamento a servizio dell'OPAS. Di seguito quanto riportato da "Wall Street Italia". Più precisamente, Banca MPS ha emesso 1.283.301.577 azioni ordinarie. Queste si aggiungono alle 1.259.689.706 già in circolazione; l'attuale capitale della banca senese è, quindi, suddiviso in 2.

