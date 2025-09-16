Bambina di 10 anni stuprata in un parcheggio c' è un nuovo indagato | avrebbe realizzato un video delle violenze

C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sulle violenze sessuali subìte da una bambina di Sulmona (L'Aquila) dall'età di 10 anni. Si tratta di un ragazzo di 17 anni. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, il giovane avrebbe ripreso uno dei tanti stupri: è accusato di aver prodotto materiale pornografico. 🔗 Leggi su Today.it

«Per voi è una bambina di 12 anni, per noi era solo una che ci sta , un video che è arrivato nel telefono e che abbiamo aperto' A parlare è un ragazzo di 16 anni di Sulmona, uno dei tanti che ha ricevuto su WhatsApp il video di una bambina di 12 anni

