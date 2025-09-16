Balotelli è la mossa della disperazione | Supermario per la salvezza

Mario Balotelli sogna ancora la Serie A e il suo ritorno in Italia non sembra poi così impossibile: c’è chi pensa davvero a lui. Mario Balotelli è da sempre un personaggio che divide. Per qualcuno è un talento sprecato, per altri un campione che avrebbe potuto scrivere pagine di calcio ben più luminose, ma che comunque ha lasciato il segno con gol, giocate e momenti indimenticabili. Di certo, senza ombra di dubbio, è uno di quei calciatori che non lasciano mai indifferenti, capace di accendere entusiasmi o polemiche a seconda delle circostanze. Oggi, a 34 anni, si ritrova svincolato e con il futuro ancora tutto da scrivere. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

