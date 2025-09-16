Ballando con le stelle paura per Barbara D’Urso | la conduttrice si ferma durante le prove ma non molla

Movieplayer.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conduttrice ha rischiato di saltare l'esordio del programma di Rai 1 a causa di un problema fisico durante le prove con Pasquale La Rocca: l'esito dell'ecografia. Le luci della pista di Ballando con le stelle sono pronte a brillare. Sabato 27 settembre su Rai 1 prenderà il via la nuova edizione del talent show condotto da Milly Carlucci, che anche quest'anno promette spettacolo, emozioni e colpi di scena. A far parlare nelle ultime ore è stata una delle concorrenti più attese: Barbara D'Urso. La conduttrice, tornata finalmente sul piccolo schermo dopo l'allontanamento da Pomeriggio 5, ha rischiato di dover saltare la puntata d'esordio a causa di un infortunio durante le prove con il suo maestro Pasquale La Rocca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

ballando con le stelle paura per barbara d8217urso la conduttrice si ferma durante le prove ma non molla

© Movieplayer.it - Ballando con le stelle, paura per Barbara D’Urso: la conduttrice si ferma durante le prove ma non molla

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le stelle, svelato il primo vip e polemiche a sanremo

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

Ballando con le stelle, paura per Barbara D’Urso: la conduttrice si ferma durante le prove ma non molla; La D’Urso torna a ruggire e parla ancora al suo pubblico: ma la partecipazione a “Ballando” offre zero certezze sul futuro; Ballando con le stelle, per Barbara d'Urso primi giorni all'Auditorium: «Devo imparare tutto da zero».

ballando stelle paura barbaraPaura per Barbara D’Urso: infortunio mette a rischio il debutto a Ballando con le Stelle - Il suo infortunio mette in dubbio la partecipazione alla prima puntata di Ballando con le Stelle. Riporta notizie.it

ballando stelle paura barbara“Brutto infortunio” Paura per Barbara D’Urso prima dell’inizio di Ballando con le stelle: a rischio la partecipazione - Barbara D'Urso affronta un infortunio durante le prove di Ballando con le stelle. Si legge su bigodino.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Paura Barbara