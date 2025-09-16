Ballando con le stelle paura per Barbara D’Urso | la conduttrice si ferma durante le prove ma non molla
La conduttrice ha rischiato di saltare l'esordio del programma di Rai 1 a causa di un problema fisico durante le prove con Pasquale La Rocca: l'esito dell'ecografia. Le luci della pista di Ballando con le stelle sono pronte a brillare. Sabato 27 settembre su Rai 1 prenderà il via la nuova edizione del talent show condotto da Milly Carlucci, che anche quest'anno promette spettacolo, emozioni e colpi di scena. A far parlare nelle ultime ore è stata una delle concorrenti più attese: Barbara D'Urso. La conduttrice, tornata finalmente sul piccolo schermo dopo l'allontanamento da Pomeriggio 5, ha rischiato di dover saltare la puntata d'esordio a causa di un infortunio durante le prove con il suo maestro Pasquale La Rocca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
