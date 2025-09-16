Ballabio sul podio dei comuni green
Ballabio si posiziona al terzo posto su tutti i comuni sotto i 5.000 abitanti della Lombardia che hanno partecipato al progetto per la Giornata del verde pulito. Il premio conferito presso la Terrazza Belvedere al 39° Piano di Regione Lombardia, direttamente da Giorgio Maione, assessore ad. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
