Balla senza biglietto | alla Costez due notti tra dj set e tequila
La Franciacorta si prepara a un weekend dove libertà d’ingresso, musica e stile si fondono: all’Hotel Costez, il rituale della notte si vive senza ticket, con consumazione facoltativa e tanta voglia di ritmo. Il piacere di scegliere come vivere la serata Hotel Costez ha scelto una formula che invita a sentirsi immediatamente a proprio agio: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
MADONNA MIA! - Venerdì arriva la Veronica Electronica! Tutta la notte si balla e si urla, sul repertorio immortale di miss Ciccone SergioWow in consolle Dai classici anni 80 alle hit più iconiche @wowsergiowow Performer: @misspingy.gonzales Un vener - facebook.com Vai su Facebook
HOTEL COSTEZ - FRANCIACORTA, WEEKEND DI STILE E MUSICA AD INGRESSO LIBERO; COSTEZ BERGAMO, CI SI SCATENA PER TUTTO AGOSTO 2025, GIÀ DAL 25 LUGLIO; Hotel Costez chiude… mentre al #Costez – Telgate (BG) si continua a ballare!.