Balerdi ammette | La concorrenza di Pavard è uno stimolo mi aiuterà a migliorare

Balerdi, difensore dell’Olympique Marsiglia, ha parlato dell’arrivo di Pavard e Aguerd e del ritorno in Champions League contro il Real Madrid. Intervenuto ieri in compagnia di Roberto De Zerbi per la conferenza stampa della vigilia del match contro il Real Madrid, che segnerà il ritorno in Champions League per l’ Olympique Marsiglia, il difensore argentino Leonardo Balerdi ha affrontato il tema della concorrenza nel suo ruolo, che si è intensificata con l’arrivo di Benjamin Pavard, dall’ Inter nell’ultimo giorno di mercato. LA CONCORRENZA COME STIMOLO – «Ho già vissuto situazioni come questa. 🔗 Leggi su Internews24.com
