Balerdi ammette | La concorrenza di Pavard è uno stimolo mi aiuterà a migliorare

Internews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Balerdi, difensore dell’Olympique Marsiglia, ha parlato dell’arrivo di Pavard e Aguerd e del ritorno in Champions League contro il Real Madrid. Intervenuto ieri in compagnia di Roberto De Zerbi per la conferenza stampa della vigilia del match contro il Real Madrid, che segnerà il ritorno in Champions League per l’ Olympique Marsiglia, il difensore argentino Leonardo Balerdi ha affrontato il tema della concorrenza nel suo ruolo, che si è intensificata con l’arrivo di Benjamin Pavard, dall’ Inter nell’ultimo giorno di mercato. LA CONCORRENZA COME STIMOLO – «Ho già vissuto situazioni come questa. 🔗 Leggi su Internews24.com

balerdi ammette la concorrenza di pavard 232 uno stimolo mi aiuter224 a migliorare

© Internews24.com - Balerdi ammette: «La concorrenza di Pavard è uno stimolo, mi aiuterà a migliorare»

In questa notizia si parla di: balerdi - ammette

Balerdi ammette: «Concorrenza Pavard? Uno stimolo».

balerdi ammette concorrenza pavardBalerdi per il 2026? - L’Olympique Marsiglia sarebbe pronto ad aprire la porta a un trasferimento di Leonardo Balerdi nell’estate 2026. Da tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Balerdi Ammette Concorrenza Pavard