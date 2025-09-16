Babbel Speak scioglie la lingua | coach AI per dialogare senza ansie
Bastano pochi secondi di esitazione per trasformare l’entusiasmo di studiare una lingua in timore: Babbel sceglie di affrontare quell’attimo con un nuovo strumento che unisce scienza didattica e tecnologia conversazionale. Una guida vocale basata sull’IA per vincere l’ansia da conversazione Per chi studia una lingua straniera, ricordare decine di vocaboli raramente è sufficiente a sostenere . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
