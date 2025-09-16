BB King a 100 anni dalla nascita | la Storia immortale del Leggendario Simbolo della Musica

Il 16 settembre 1925 nasceva Riley B. King, meglio conosciuto come B.B. King, il leggendario Re del Blues che ha rivoluzionato la musica con il suo stile unico e l’anima di un vero narratore L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

Avrebbe 100 anni B.B. King, la leggenda del blues; Mondiali atletica: Furlani in finale del lungo; Il Soave Guitar Festival 2025 celebra B.B. King e i 100 anni del blues.

bb king 100 anniAvrebbe 100 anni B.B. King, la leggenda del blues - "Heavenly birthday" è la bellissima espressione, molto in voga sui social, che indica le celebrazioni dei compleanni di chi non c'è più. Scrive msn.com

