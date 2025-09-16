ayuso a un passo dalla lidl trek

Roma, 16 settembre 2025 - Accasatosi Remco Evenpoel alla Red Bull-Bora-Hansgrohe, l'oggetto del desiderio del ciclomercato con vista sul 2026 è Juan Ayuso, reduce dall'annuncio del divorzio prematuro e turbolento dalla UAE Team Emirates-XRG consumatosi durante la Vuelta 2025. Nella corsa di casa, lo spagnolo è naufragato presto in classifica generale, come successo anche al Giro d'Italia 2025 prima del ritiro, ma ha anche portato a casa 2 tappe, aprendo un dibattito sulle sue reali qualità nelle corse di tre settimane. Alla sua prossima squadra il compito di plasmare ulteriormente il diamante grezzo Ayuso: squadra che con ogni probabilità risponderà alla Lidl-Trek. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

