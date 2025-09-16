avis la giornata del donatore consegna di 103 benemerenze

Donare è un valore che guarda al futuro. E’ la forza del volontariato che a Bondeno eccelle. Anche quest’anno Avis si prepara a celebrare, sabato prossimo, 20 settembre, la Giornata dedicata ai donatori. Un momento importante e che, nel corso degli anni, ha saputo cambiato sede, toccando il capoluogo e le frazioni, in nome di una condivisione che abbraccia il territorio e raggiunge tutti. La prova che il lavoro dei volontari Avis è in grado di raggiungere persone di età e luoghi diversi. E’ questa la filosofia adottata negli ultimi anni dall’associazione, capace di diventare il fulcro di una programmazione in grado di connettere a livello sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

