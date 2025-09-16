Aveva cinque chili di hascisc donna arrestata a Varcaturo

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato una 41enne incensurata di Varcaturo per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri, impegnati in diverse perquisizioni lungo il litorale Flegreo, hanno fatto irruzione nell’abitazione della donna in via Madonna del Pantano. Nascosti tra i panni sporchi ben cinque chili di hashish. La droga era suddivisa in 50 panetti da 100 grammi l’uno. Nel comodino della camera da letto rinvenute e sequestrate anche sei cartucce cal. 9×21. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aveva cinque chili di hascisc, donna arrestata a Varcaturo

In questa notizia si parla di: aveva - cinque

«Sono stata lasciata all'improvviso dopo sei anni di relazione, con un messaggio, dal niente. Da allora è sparito. Dopo poco aveva una nuova relazione che va a gonfie vele. Succedeva cinque anni fa: ma io lo aspetto ancora». Risponde Elena Di Cioccio

Stefano Argentino trovato impiccato in carcere: aveva ucciso Sara Campanella con cinque coltellate perché non voleva stare con lui

Raffica di sanzioni in mare e soccorsi: salvati in cinque, la barca aveva una falla

Aveva appena cinque anni quando durante il rastrellamento nazista fu rinchiuso con la mamma e la sorella in una stalla, cui poi fu dato fuoco - facebook.com Vai su Facebook

Ha cinque milioni di followers….. - X Vai su X

Aveva cinque chili di hashish nel bagagliaio: arrestato 32enne; Sfreccia in auto sulle strade statali, seguito e bloccato: aveva 50 piccoli panetti di hashish; I poliziotti entrano in una casa e dalla finestra vengono lanciati 5 chili di hashish, arrestato giovane a Ciaculli.

Aveva cinque chili di hashish, donna arrestata a Varcaturo - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano hanno arrestato una 41enne incensurata di Varcaturo per detenzione di droga a fini di spaccio. msn.com scrive

In casa aveva 27 chili di cocaina e hashish spacciatore arrestato - I carabinieri lo hanno seguito da Genova sino a Vigevano dove nella sua abitazione hanno sequestrato cinque chili di cocaina e 22 chilogrammi di hashish suddivisi in 122 panetti. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it