Avere vent’anni | ritratto autoritratto – la mostra di Enzo Sbarra a Reggio Emilia tra arte salute mentale e sguardi generazionali

Dal 19 al 28 settembre 2025 lo Spazio Gerra di Reggio Emilia ospita la mostra “Avere vent’anni: ritratto autoritratto” del fotografo Enzo Sbarra (Napoli, 1953), a cura di Marcello Tedesco, nell’ambito della Settimana della Salute Mentale promossa dall’AUSL IRCCS di Reggio Emilia. L’esposizione raccoglie venti ritratti di giovani, realizzati durante un percorso di immersione e ascolto nel contesto del disagio giovanile, restituendo un quadro potente e autentico di una generazione troppo spesso dimenticata o fraintesa. Un progetto nato dall’incontro con il disagio giovanile. Il progetto nasce da un’idea condivisa con il Dipartimento di Salute Mentale di Reggio Emilia, che negli ultimi anni ha osservato un forte aumento del disagio giovanile. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

