Avengers | supereroi che thanos potrebbe facilmente sconfiggere nel mcu

Il panorama dei personaggi coinvolti nelle future produzioni Marvel si arricchisce di nuove ipotesi e scenari, soprattutto riguardo alla possibile presenza e ritorno di Thanos nel MCU. Dopo aver rappresentato il principale antagonista durante la saga dell’Infinity, Thanos potrebbe ancora giocare un ruolo chiave in eventi futuri, grazie alle possibilità offerte dal multiverso. Questo articolo analizza le potenziali figure che potrebbero affrontarlo o essere vittime del suo potere, considerando anche le recenti dichiarazioni e anticipazioni sulle prossime uscite cinematografiche. la presenza di thanos nel futuro del mcu. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Avengers: supereroi che thanos potrebbe facilmente sconfiggere nel mcu

