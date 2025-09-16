Avellino scontro tra due auto nei pressi della rotatoria tra via Roma e via Dorso
Avellino - Nei pressi della rotatoria tra via Roma e via Dorso, un’Alfa Mito e una Ford si sono scontrate pochi minuti fa in un impatto quasi frontale. L’urto ha provocato l’esplosione degli airbag di entrambi i veicoli. I conducenti non hanno riportato ferite gravi; sono stati soccorsi e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
avellino - scontro
