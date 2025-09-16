Avellino scontro tra due auto nei pressi della rotatoria tra via Roma e via Dorso

Avellinotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino - Nei pressi della rotatoria tra via Roma e via Dorso, un’Alfa Mito e una Ford si sono scontrate pochi minuti fa in un impatto quasi frontale. L’urto ha provocato l’esplosione degli airbag di entrambi i veicoli. I conducenti non hanno riportato ferite gravi; sono stati soccorsi e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - scontro

avellino scontro due autoAvellino, ancora un incidente tra via Dorso e via Roma: auto distrutte - L'articolo Avellino, ancora un incidente tra via Dorso e via Roma: auto distrutte proviene da OttoPagine. msn.com scrive

