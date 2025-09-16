Avellino aderisce alla Settimana europea della mobilità sostenibile | il programma degli eventi
Il Comune di Avellino ha aderito alla settimana europea della mobilità sostenibile, la campagna di sensibilizzazione più importante della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile, dal tema "Mobilità per tutti", che si terrà come di consueto da 16 al 22 settembre. Il programma è stato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - aderisce
Lega Avellino, aderisce il dirigente sindacale Picone
Avellino, il Comune aderisce alla "Settimana Europea della Mobilità 2025": il 21 settembre giornata senza auto
Addio al geom. Giuseppe Schiavo, storico dipendente del Comune di Avellino Dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia è tornato nella casa del padre il geom. Giuseppe Schiavo. Storico dipendente del Comune di Avellino andanto in quiescenza da poc - facebook.com Vai su Facebook
Avellino aderisce alla Settimana europea della mobilità sostenibile: il programma degli eventi; Avellino, il Comune aderisce alla Settimana Europea della Mobilità 2025: il 21 settembre giornata senza auto; Ad Avellino torna la domenica ecologica dopo 22 anni e il Comune chiama la città a partecipare.
Avellino, il Comune aderisce alla Settimana Europea della Mobilità: “Il 21 settembre un giorno senza auto” - Il Comune di Avellino con deliberazione del Commissario prefettizio Giuliana Perrotta, con i poteri della giunta comunale, ha aderito all’edizione 2025 della Settimana Europea della Mobilità ... Lo riporta corriereirpinia.it
Settimana europea della mobilità, il programma - L’assessore Cameliani: “Un momento importante, che sintetizza un impegno continuo nel garantire servizi di qualità e accessibili” ... Da ravenna24ore.it