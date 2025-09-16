Auto in fiamme a Milazzo fumo nero e strada chiusa

Momenti di paura nel primo pomeriggio a Milazzo. Un pick-up ha preso improvvisamente fuoco mentre percorreva la riviera di Ponente. Immediato l’intervento della polizia locale di Milazzo, che ha chiuso la strada bloccando il traffico veicolare, e dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it