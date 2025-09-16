Auto in fiamme a Milazzo fumo nero e strada chiusa
Momenti di paura nel primo pomeriggio a Milazzo. Un pick-up ha preso improvvisamente fuoco mentre percorreva la riviera di Ponente. Immediato l’intervento della polizia locale di Milazzo, che ha chiuso la strada bloccando il traffico veicolare, e dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: auto - fiamme
Incendio in strada: auto in fiamme e paura, traffico impazzito
Paura a Montagnola: dieci auto in fiamme in via Di Giacomo
Incendio a Santa Croce, auto distrutte dalle fiamme: si allunga l’ombra del dolo
Messina, tre auto in fiamme fuori dal Papardo Secondo una prima ricostruzione le fiamme sono state causate da una fuga di gas Leggi l'articolo: https://www.letteraemme.it/messina-tre-auto-in-fiamme-fuori-dal-papardo/? - facebook.com Vai su Facebook
Auto in fiamme a Milazzo, fumo nero e strada chiusa; Coltre di fumo invade Milazzo. In corso due incendi, in via Due Bagli in fiamme deposito edile; Paura a Chieti, auto prende fuoco nel parcheggio del centro commerciale Megalò / VIDEO.
Auto in fiamme davanti ospedale Papardo - Momenti di paura nel pomeriggio di oggi davanti all’ingresso dell’ospedale Papardo. Come scrive 98zero.com
Fumo e fiamme invadono un garage - I Vigili del Fuoco, dopo aver spento l'incendio, hanno dichiarato inagibile anche l'appartamento al piano superiore ... Si legge su toscanamedianews.it