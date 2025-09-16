Auto Federauto contraria agli incentivi
Sulle auto continua la partita per cercare di risollevare il settore. Dopo Byd anche Federauto – la Federazione dei concessionari – si schiera contro gli incentivi così come configurati perché con troppi limiti per il consumatore. “Siamo contrari agli incentivi perché alterano il mercato e perché per esperienza abbiamo notato che negli ultimi anni il mercato non è migliorato – ha affermato Massimo Artusi, presidente di Federauto – anzi è peggiorato perché si crea attesa per i consumatori e per i concessionari, per le case auto portano picchi di produzione e poi dei vuoti “. Parole che di fatto ribadiscono la posizione storica di Byd che nelle scorse settimane, proprio per queste ragioni ha lanciato un nuovo bonus per le auto elettriche con l’iniziativa “Casi-No Incentivi’, un’attività di sostegno agli incentivi statali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: auto - federauto
Concessionari auto contro gli incentivi, 'troppi paletti'. Federauto, 'Deludente dialogo con l'Ue, niente di concreto' #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X
Dialogo UE sull’Automotive: Federauto critica l’esclusione dei concessionari - facebook.com Vai su Facebook
Leasing Sociale ed Incentivi per le auto elettriche ed ibride nel 2024.
Concessionari auto contro gli incentivi, 'troppi paletti' - Si crea attesa per i consumatori e per i concessionari, per le case auto portano picchi di produzione e poi dei vuoti". Come scrive ansa.it
Concessionari auto contro gli incentivi: “troppi paletti”. Federauto, servirebbe una riforma della fiscalità che non penalizzi l'auto - «Siamo contrari agli incentivi perché alterano il mercato e perché per esperienza abbiamo notato che negli ultimi anni il mercato non è migliorato, anzi ... Si legge su msn.com