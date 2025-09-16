Auto Federauto contraria agli incentivi

Sulle auto continua la partita per cercare di risollevare il settore. Dopo Byd anche Federauto – la Federazione dei concessionari – si schiera contro gli incentivi così come configurati perché con troppi limiti per il consumatore. “Siamo contrari agli incentivi perché alterano il mercato e perché per esperienza abbiamo notato che negli ultimi anni il mercato non è migliorato – ha affermato Massimo Artusi, presidente di Federauto – anzi è peggiorato perché si crea attesa per i consumatori e per i concessionari, per le case auto portano picchi di produzione e poi dei vuoti “. Parole che di fatto ribadiscono la posizione storica di Byd che nelle scorse settimane, proprio per queste ragioni ha lanciato un nuovo bonus per le auto elettriche con l’iniziativa “Casi-No Incentivi’, un’attività di sostegno agli incentivi statali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

