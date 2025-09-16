Auto, Fratin: “Dobbiamo arrivare a un mercato elettrico, ma non siamo pronti ora. Il percorso non può basarsi solo sugli incentivi”. “ La decisione Ue sui biocarburanti è stata una scelta “sovietica”, sono convinto che cadrà”. Parole del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. “ Ne sono convinto, la realtà ci porta a quello, è del tutto naturale rendersene conto e l’Ue si renderà conto anche di questo problema”. Per Gilberto Pichetto Fratin, la sfida italiana della rete elettrica è riuscire a supportare la transizione energetica, avendo come obiettivo una crescita del doppio nei prossimi quindici anni, tenendo però presente la necessità di investire in un mix energetico. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Auto elettriche, il ministro Pichetto Fratin: “Ci arriveremo, ma il percorso non si può basare solo sugli incentivi”