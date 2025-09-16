Auto elettriche Draghi boccia la linea Ue | Gli obiettivi del Green Deal si basano su presupposti che non valgono più
Gli obiettivi posti dall’Unione europea sulla transizione verso l’auto elettrica «si basano su presupposti che non sono più validi». A dirlo è Mario Draghi, nel suo intervento alla conferenza organizzata dalla Commissione europea sul primo anno del suo report sulla competitività. Da Bruxelles, l’ex premier ha invitato l’esecutivo di Ursula von der Leyen – presente accanto a lui all’evento – a rimettere mano al divieto di produzione di nuove auto a benzina e diesel, previsto per il 2035. La crisi dell’automotive e la transizione che procede a rilento. Quella scadenza, ha spiegato Draghi, «era stata concepita per innescare un circolo virtuoso: obiettivi chiari avrebbero spinto gli investimenti nelle infrastrutture di ricarica, fatto crescere il mercato interno, stimolato l’innovazione e reso i modelli elettrici più economici. 🔗 Leggi su Open.online
