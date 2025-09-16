Aurora vince il Cantabrianza | Un orgoglio
È una sedicenne piemontese la vincitrice del Cantabrianza 2025, il concorso riservato alle voci emergenti della musica italiana giunto alla 39esima edizione. Aurora Campostrini si è imposta nella serata finale svoltasi all’oratorio di Cimnago di Lentate sul Seveso, prevalendo nei confronti del qualificato lotto di avversari che si erano guadagnati l’accesso alla finalissima del concorso ideato ed organizzato dal promoter Dino Angelini. La cantante di Cuorgnè ha presentato il brano Writing’s on the wall portato al successo da Sam Smith: "Sono molto contenta per questo ennesimo riconoscimento che premia l’impegno che sto portando avanti in questi anni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
