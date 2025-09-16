In base all’analisi di Cna la strada da percorrere è sicuramente quella di continuare con ancora più determinazione verso una sensibile riduzione della pressione fiscale locale sul reddito delle imprese, cercando di responsabilizzare gli enti locali nella gestione efficiente della cosa pubblica. Al contempo, occorre agire anche sulla tassazione erariale. Occorre attuare il principio dal centro alla periferia, responsabilizzando gli enti locali e riducendo la tassazione erariale. "Attualmente la pressione fiscale si colloca in un sistema fiscale iniquo – si legge nello studio di Cna – perché non contrasta efficacemente la concorrenza sleale attuata dagli evasori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Aumentati gli obblighi. È più facile fare errori"