Aumenta la mensa scolastica il Comune tende la mano alle famiglie

Padovaoggi.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun aumento di prezzo per la mensa scolastica della scuola primaria e della scuola dell’infanzia nel comune di Noventa Padovana. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di farsi carico dell’innalzamento dei costi del servizio.Il nuovo bando, vinto in agosto da Sodexo, prevede un costo di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aumenta - mensa

Aumenta la mensa scolastica, il Comune tende la mano alle famiglie; Rincari fino al 36% per la mensa scolastica, i genitori protestano contro il Comune: “Ripensateci e abbassate le tariffe”; Mense scolastiche, rincari e polemiche: ecco gli aumenti.

Aumenta la mensa scolastica, il Comune tende la mano alle famiglie - Rispetto allo scorso anno, mangiare a scuola costerà 5,99 euro per ogni bambino al giorno. Lo riporta padovaoggi.it

Mensa scolastica a Carnago, duro attacco di FdI: “Aumenta il costo ma non la qualità”. Le famiglie protestano - Il nuovo anno scolastico a Carnago è iniziato con una sorpresa tutt’altro che gradita per le famiglie: il costo della mensa scolastica è lievitato a 6,67 € a pasto, un aum ... Riporta varese7press.it

Cerca Video su questo argomento: Aumenta Mensa Scolastica Comune