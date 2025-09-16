Auguri Argentario basket Mezzo secolo di vita | Traguardo importante

MONTE ARGENTARIO L’Argentario Basket ha festeggiato i suoi 50 anni di storia. Una mattinata emozionante quella di domenica al palazzetto dello sport in località Pispino a Porto Santo Stefano, per celebrare il mezzo secolo dalla fondazione dell’Asd Argentario Basket, avvenuta, nel 1975 sotto il nome di Libertas. Un traguardo importante che la società presieduta da Roberto Verdile ha voluto condividere con tutti coloro che ne hanno preso parte nel corso degli anni. Tantissime persone presenti per festeggiare questa tappa storica: ex giocatori, amici, sostenitori di sempre e anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale – qualcuno in doppia veste di ex giocatore –assessore, come Michele Vaiani – hanno reso speciale questo momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

