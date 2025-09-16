Audio rubati Raoul Bova ascoltato dai pm come parte offesa | Indagato il pr Federico Monzino per tentata estorsione
"Nel corso dell'atto istruttorio il mio assistito - ha spiegato il legale David Leggi - ha ribadito le ragioni della sua denuncia evidenziando la pressione ricattatoria dei messaggi ricevuti nelle scorse settimane". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: audio - rubati
Audio rubati a Raoul Bova, procura indaga per tentata estorsione: i retroscena
Il gossip si tinge di giallo. Si indaga sugli audio rubati a Bova: "Estorsione"
Audio rubati, perché la Procura indaga per tentata estorsione sul caso Raoul Bova
#RaulBova in procura per il caso degli #audio rubati, l''attore aveva denunciato un tentativo di ricatto ? di Gabriele Manzo - X Vai su X
Raoul Bova è stato ascoltato per circa un'ora in Procura, a Roma, in merito all'indagine che lo vede parte offesa sul caso degli audio rubati. I pm procedono per il reato di tentata estorsione ai danni di Bova. Gli audio, che erano diffusi senza consenso, riguar - facebook.com Vai su Facebook
Audio rubati, Martina Ceretti e il silenzio di Rocio: oggi Raoul Bova a Verissimo; Raul Bova in procura per il caso degli audio rubati, l''attore aveva denunciato un tentativo di ricatto; Audio rubati a Raoul Bova, indagato l’imprenditore Federico Monzino.
Audio rubati a Raoul Bova, indagato l’imprenditore Federico Monzino - L’attore sentito in procura a Roma come parte offesa: “Ribadite le motivazioni della denuncia”. Lo riporta quotidiano.net
Audio rubati a Bova, indagato il pr Federico Monzino - Nell'ambito dell'indagine su audio rubati all'attore Raoul Bova, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il pr Federico Monzino. Riporta ansa.it