Audio rubati Raoul Bova ascoltato dai pm come parte offesa | Indagato il pr Federico Monzino per tentata estorsione

Tgcom24.mediaset.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Nel corso dell'atto istruttorio il mio assistito - ha spiegato il legale David Leggi - ha ribadito le ragioni della sua denuncia evidenziando la pressione ricattatoria dei messaggi ricevuti nelle scorse settimane". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

audio rubati raoul bova ascoltato dai pm come parte offesa indagato il pr federico monzino per tentata estorsione

© Tgcom24.mediaset.it - Audio rubati, Raoul Bova ascoltato dai pm come parte offesa | Indagato il pr Federico Monzino per tentata estorsione

In questa notizia si parla di: audio - rubati

Audio rubati a Raoul Bova, procura indaga per tentata estorsione: i retroscena

Il gossip si tinge di giallo. Si indaga sugli audio rubati a Bova: "Estorsione"

Audio rubati, perché la Procura indaga per tentata estorsione sul caso Raoul Bova

Audio rubati, Martina Ceretti e il silenzio di Rocio: oggi Raoul Bova a Verissimo; Raul Bova in procura per il caso degli audio rubati, l''attore aveva denunciato un tentativo di ricatto; Audio rubati a Raoul Bova, indagato l’imprenditore Federico Monzino.

audio rubati raoul bovaAudio rubati a Raoul Bova, indagato l’imprenditore Federico Monzino - L’attore sentito in procura a Roma come parte offesa: “Ribadite le motivazioni della denuncia”. Lo riporta quotidiano.net

audio rubati raoul bovaAudio rubati a Bova, indagato il pr Federico Monzino - Nell'ambito dell'indagine su audio rubati all'attore Raoul Bova, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il pr Federico Monzino. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Audio Rubati Raoul Bova