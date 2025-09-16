audio rubati a raoul bova monzino iscritto nel registro degli indagati

Federico Monzino è indagato dalla procura di Roma per aver inviato, tramite una sim spagnola, i messaggi riguardanti gli audio rubati a Raoul Bova. L’accusa è di tentata estorsione. Nella giornata del 16 settembre l’attore è stato ascoltato a piazzale Clodio dai pm come parte offesa nel caso. Bova ha effettuato una denuncia al Garante della privacy per la circolazione «illecita e virale» degli audio, chiamando in causa Meta, Google, TikTok, X e YouTube. L’attore ha persino registrato come marchio la frase occhi spaccanti per tutelarsi dall’ondata social. La procura, che sta completando gli ultimi accertamenti, punta ora a chiarire chi abbia orchestrato il ricatto insieme a Monzino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

