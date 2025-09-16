Audio rubati a Raoul Bova Monzino iscritto nel registro degli indagati
Federico Monzino è indagato dalla procura di Roma per aver inviato, tramite una sim spagnola, i messaggi riguardanti gli audio rubati a Raoul Bova. L’accusa è di tentata estorsione. Nella giornata del 16 settembre l’attore è stato ascoltato a piazzale Clodio dai pm come parte offesa nel caso. Bova ha effettuato una denuncia al Garante della privacy per la circolazione «illecita e virale» degli audio, chiamando in causa Meta, Google, TikTok, X e YouTube. L’attore ha persino registrato come marchio la frase occhi spaccanti per tutelarsi dall’ondata social. La procura, che sta completando gli ultimi accertamenti, punta ora a chiarire chi abbia orchestrato il ricatto insieme a Monzino. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: audio - rubati
Audio rubati a Raoul Bova, procura indaga per tentata estorsione: i retroscena
Il gossip si tinge di giallo. Si indaga sugli audio rubati a Bova: "Estorsione"
Audio rubati, perché la Procura indaga per tentata estorsione sul caso Raoul Bova
Nell'ambito dell'indagine su audio rubati all'attore Raoul Bova, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il pr Federico Monzino. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/09/16/audio-rubati-a-bova-indagato-il-pr-federico-monzino_6af1ec7 - X Vai su X
Raoul Bova è stato ascoltato per circa un'ora in Procura, a Roma, in merito all'indagine che lo vede parte offesa sul caso degli audio rubati. I pm procedono per il reato di tentata estorsione ai danni di Bova. Gli audio, che erano diffusi senza consenso, riguar - facebook.com Vai su Facebook
Audio rubati, Martina Ceretti e il silenzio di Rocio: oggi Raoul Bova a Verissimo; Raul Bova in procura per il caso degli audio rubati, l''attore aveva denunciato un tentativo di ricatto; Audio rubati a Raoul Bova, indagato l’imprenditore Federico Monzino.
Audio rubati a Raoul Bova, indagato l’imprenditore Federico Monzino - L’attore sentito in procura a Roma come parte offesa: “Ribadite le motivazioni della denuncia”. Come scrive quotidiano.net
Audio rubati a Bova, indagato il pr Federico Monzino - Nell'ambito dell'indagine su audio rubati all'attore Raoul Bova, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il pr Federico Monzino. Riporta ansa.it