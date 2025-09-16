Audio rubati a Raoul Bova indagato l’imprenditore Federico Monzino

Roma, 16 settembe 2025 – L'imprenditore Federico Monzino è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Roma per il caso degli audio rubati a Raoul Bova. Lo scrivono Repubblica e Corriere delle Sera. Secondo la procura di Roma, che procede per tentata estorsione, ci sarebbe lui dietro le minacce giunte in forma anonima all'attore lo scorso luglio. E proprio oggi, Bova è stato ascoltato per circa un'ora dai pm della capitale in relazione all'indagine che lo vede parte offesa. "Nel corso dell'atto istruttorio il mio assistito ha ribadito le ragioni della sua denuncia evidenziando la pressione ricattatoria dei messaggi ricevuti nelle scorse settimane", ha spiegato il suo legale, l’avvocato David Leggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Audio rubati a Raoul Bova, indagato l’imprenditore Federico Monzino

