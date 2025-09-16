Audio rubati a Raoul Bova indagato il pr Federico Monzino
Nell’ambito dell’indagine su audio rubati all’attore Raoul Bova, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il pr Federico Monzino. Nel procedimento si ipotizza il reato di tentata estorsione. Proprio oggi Bova è stato sentito a piazzale Clodio dai pm come parte offesa sul caso. Gli audio, diffusi senza consenso, riguardano una conversazione privata via chat tra l’attore e. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Nell'ambito dell'indagine su audio rubati all'attore Raoul Bova, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il pr Federico Monzino.
Raoul Bova è stato ascoltato per circa un'ora in Procura, a Roma, in merito all'indagine che lo vede parte offesa sul caso degli audio rubati. I pm procedono per il reato di tentata estorsione ai danni di Bova. Gli audio, che erano diffusi senza consenso, riguar
