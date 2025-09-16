audio rubati a raoul bova indagato il pr federico monzino per tentata estorsione

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Federico Monzino, noto pr, nell’ambito dell’inchiesta sulla diffusione illecita di alcuni audio privati dell’attore Raoul Bova. L’ipotesi di reato formulata dai magistrati è tentata estorsione. I fatti. Risalgono a qualche tempo fa, quando Bova ha ricevuto un messaggio da un numero sconosciuto, in cui un mittente anonimo lo avvertiva che alcune sue conversazioni vocali, registrate in una chat privata con una modella, potevano essere diffuse pubblicamente per danneggiarlo. La minaccia si è concretizzata poco dopo, quando gli audio sono effettivamente comparsi sui social, rilanciati senza alcun consenso da diversi profili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

