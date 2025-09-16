Audio rubati a Raoul Bova indagato Federico Monzino

La Procura di Roma ha iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di tentata estorsione, l’imprenditore milanese Federico Monzino, in relazione alla vicenda dei file audio rubati all’attore Raoul Bova. Secondo il pubblico ministero Eliana Dolce, Monzino avrebbe utilizzato una SIM spagnola per inviare messaggi anonimi contenenti minacce volte a compromettere la reputazione e la carriera dell’attore. L’indagine è partita da una conversazione privata tra Bova e la modella Martina Ceretti, che successivamente sarebbe finita nelle mani di Fabrizio Corona. Questa mattina, Bova è stato ascoltato dagli investigatori e dai pm, in qualità di parte lesa negli di piazzale Clodio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Audio rubati a Raoul Bova, indagato Federico Monzino

