Audio rubati a Raoul Bova guai grossi per Federico Monzino | il pr indagato per tentata estorsione

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Federico Monzino, noto imprenditore e pr, sospettato di essere l’autore dei messaggi anonimi che minacciavano Raoul Bova in merito alla vicenda degli audio rubati. L’accusa ipotizzata è quella di tentata estorsione. Secondo gli inquirenti, Monzino avrebbe utilizzato una sim spagnola per inviare minacce a Bova, chiedendo un «regalo» in cambio del silenzio su conversazioni private e audio intimi. Il primo messaggio risale all’11 luglio scorso e faceva riferimento a materiale sottratto dal telefono dell’attore mentre era «malato», come riportato dagli investigatori. 🔗 Leggi su Open.online

