Audio rubati a Raoul Bova guai grossi per Federico Monzino | il pr indagato per tentata estorsione

Open.online | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Federico Monzino, noto imprenditore e pr, sospettato di essere l’autore dei messaggi anonimi che minacciavano Raoul Bova in merito alla vicenda degli audio rubati. L’accusa ipotizzata è quella di tentata estorsione. Secondo gli inquirenti, Monzino avrebbe utilizzato una sim spagnola per inviare minacce a Bova, chiedendo un «regalo» in cambio del silenzio su conversazioni private e audio intimi. Il primo messaggio risale all’11 luglio scorso e faceva riferimento a materiale sottratto dal telefono dell’attore mentre era «malato», come riportato dagli investigatori. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: audio - rubati

Audio rubati a Raoul Bova, procura indaga per tentata estorsione: i retroscena

Il gossip si tinge di giallo. Si indaga sugli audio rubati a Bova: "Estorsione"

Audio rubati, perché la Procura indaga per tentata estorsione sul caso Raoul Bova

Audio rubati, Martina Ceretti e il silenzio di Rocio: oggi Raoul Bova a Verissimo; Raul Bova in procura per il caso degli audio rubati, l''attore aveva denunciato un tentativo di ricatto; Raoul Bova un'ora in procura per gli audio rubati: «Quando ho ricevuto la prima telefonata non mi sono intimidito, e ho subito denunciato. Non ho niente da nascondere.

audio rubati raoul bovaSvolta nell’inchiesta sugli audio di Raoul Bova, indagato Federico Monzino per tentata estorsione - Federico Monzino, il 29enne pr milanese, è indagato per tentata estorsione. Segnala ilfattoquotidiano.it

audio rubati raoul bovaRaoul Bova un'ora in procura per gli audio rubati: «Quando ho ricevuto la prima telefonata non mi sono intimidito, e ho subito denunciato. Non ho niente da nascondere» - L'attore davanti al pm ha ripercorso, in qualità di parte offesa, le tappe della tentata estorsione di cui è stato vittima e per la quale, adesso, c'è anche un indagato: l'imprenditore Federico Monzin ... vanityfair.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Audio Rubati Raoul Bova