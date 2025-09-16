Audio Raoul Bova e Martina Ceretti Federico Monzino indagato | avrebbe inviato gli sms usando una sim spagnola

L’imprenditore e pr milanese Federico Monzino è indagato per tentata estorsione. Secondo gli inquirenti, avrebbe usato una sim spagnola per inviare a Raoul Bova messaggi in cui gli si chiedeva un “regalo” in cambio del silenzio sulla relazione con l’influencer Martina Ceretti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: audio - raoul

Fabrizio Corona Smaschera Raoul Bova: Spunta l’Audio Shock!

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: separazione confermata e azioni legali in corso dopo l'audio diffuso da Fabrizio Corona

Crisi Raoul Bova-Rocio Munoz, arriva un audio che inchioderebbe l’attore: lo scoop di Fabrizio Corona

Nell'ambito dell'indagine su audio rubati all'attore Raoul Bova, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il pr Federico Monzino. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/09/16/audio-rubati-a-bova-indagato-il-pr-federico-monzino_6af1ec7 - X Vai su X

Raoul Bova è stato ascoltato per circa un'ora in Procura, a Roma, in merito all'indagine che lo vede parte offesa sul caso degli audio rubati. I pm procedono per il reato di tentata estorsione ai danni di Bova. Gli audio, che erano diffusi senza consenso, riguar - facebook.com Vai su Facebook

Audio rubati, Martina Ceretti e il silenzio di Rocio: oggi Raoul Bova a Verissimo; Raul Bova in procura per il caso degli audio rubati, l''attore aveva denunciato un tentativo di ricatto; Audio Raoul Bova e Martina Ceretti, Federico Monzino indagato: avrebbe inviato gli sms usando una sim spagnola.

Audio Raoul Bova e Martina Ceretti, Federico Monzino indagato: avrebbe inviato gli sms usando una sim spagnola - Secondo gli inquirenti, avrebbe usato una sim spagnola per inviare a Raoul Bova messaggi in cui gli si chiedeva un ... Lo riporta fanpage.it

Raoul Bova un'ora in procura per gli audio rubati: «Quando ho ricevuto la prima telefonata non mi sono intimidito, e ho subito denunciato. Non ho niente da nascondere» - L'attore davanti al pm ha ripercorso, in qualità di parte offesa, le tappe della tentata estorsione di cui è stato vittima e per la quale, adesso, c'è anche un indagato: l'imprenditore Federico Monzin ... Da vanityfair.it