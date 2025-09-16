attori alternativi per alaric in the vampire diaries

novità e retroscena dal mondo di the vampire diaries. Il universo di The Vampire Diaries continua a suscitare interesse tra i fan, anche a diversi anni dalla conclusione della serie. Dopo oltre otto stagioni e 171 episodi, le curiosità legate allo show non si esauriscono. Recentemente sono emerse nuove informazioni riguardanti dettagli inediti dal set e approfondimenti sui protagonisti storici, grazie alla pubblicazione di un libro che ripercorre la storia dello show. scoperte dal libro “i was feeling epic: an oral history of the vampire diaries”. Il volume, curato dalla giornalista di Entertainment Weekly, Samantha Highfill, ha portato alla luce numerosi aneddoti sconosciuti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

