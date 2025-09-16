Attimi di paura per un veicolo che prende fuoco in movimento e resta distrutto

Lecceprima.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LEVERANO – Attimi di paura, poco prima delle 13 di oggi, a Leverano, per un’autovettura che ha preso improvvisamente fuoco in via Goito, a causa di qualche malfunzionamento. Il veicolo, una Citroën C1 piuttosto datata, era in movimento. Alla guida c’era un uomo sulla sessantina d’anni che abita. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

