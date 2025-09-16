Attimi di paura in centro a Milano | crolla il soffitto all’ingresso di un condominio
Il crollo improvviso, poi l’intervento dei vigili del fuoco. Tanta paura, ma non ci sono stati feriti in un palazzo al civico 9 di via San Vincenzo a Milano (zona De Amicis), dove nella tarda mattinata di martedì 16 settembre è crollata parte del soffitto all’ingresso del condominio.Tutto è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: attimi - paura
Camion a fuoco ad Apice, attimi di paura per il conducente
Terremoto in Italia, scossa improvvisa: attimi di terrore. Torna la paura
Attimi di paura all’Isola, Loredana Cannata resta incastrata sott’acqua durante la prova apnea: lo staff la salva
ATTIMI DI PAURA IERI A CARINI, INTORNO A MEZZOGIORNO, QUANDO UNA LITE È DEGENERATA E UN RAGAZZO È STATO ACCOLTELLATO. LA GIOVANE VITTIMA HA RIPORTATO FERITE AL BRACCIO E AL PETTO, FORTUNATAMENTE SENZA CO - facebook.com Vai su Facebook
Paura nei Quartieri a Napoli, staffe di ferro lanciate dal quarto piano sulla gente Attimi di paura all’alba di lunedì 8 settembre a Napoli, in zona Vico Due Porte a Toledo,quando il titolare de “Il Rifugio Winebar” è stato sfiorato da un oggetto metallico caduto dall’ - X Vai su X
Attimi di paura in centro a Milano: crolla il soffitto all’ingresso di un condominio; Paura in metropolitana a San Babila: minaccia passeggeri con una grossa catena poi prende a calci e pugni la polizia; Casteggio, attimi di paura al mercato della domenica: auto ‘impazzita’ sfonda una vetrina.
Attimi di paura per un veicolo che prende fuoco in movimento e resta distrutto - È successo poco prima delle 13 a Leverano, in via Goito, non lontano dalla provinciale per Nardò. Da lecceprima.it