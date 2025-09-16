Attimi di paura in centro a Milano | crolla il soffitto all’ingresso di un condominio

Milanotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il crollo improvviso, poi l’intervento dei vigili del fuoco. Tanta paura, ma non ci sono stati feriti in un palazzo al civico 9 di via San Vincenzo a Milano (zona De Amicis), dove nella tarda mattinata di martedì 16 settembre è crollata parte del soffitto allingresso del condominio.Tutto è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

