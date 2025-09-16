Attentato Kirk 7 i capi d’imputazione per presunto killer Tyler Robinson chiesta pena di morte; sms con compagno trans confermano colpevolezza
Tyler Robinson, attualmente detenuto nel carcere di Spanish Fork sotto stretta sorveglianza per rischio suicidario, non ha finora confessato, ma l’accusa appare determinata a portare avanti la richiesta di pena capitale. Tra i 7 capi d'imputazione ci sarebbero omicidio aggravato, uso illecito di arm. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Usa: l'attivista di destra Kirk ucciso in un attentato all'università. Trump: "Lo amavo" (VIDEO)
Usa, attentato a Charlie Kirk, spari contro l’attivista MAGA colpito da proiettile durante comizio in Utah, Trump: “Preghiamo per lui” – VIDEO CHOC
Charlie Kirk, cosa sappiamo dell'attentato all'attivista di destra americano
Contro il killer di Kirk le chat e 7 capi d’accusa, lo Utah: “Pena di morte”; Caso Kirk: il sospettato Robinson accusato dell’omicidio; Utah, ucciso l’attivista conservatore Charlie Kirk. Cordoglio e rabbia di Trump: «Giorno cupo per l’America. Assassinato un patriota.