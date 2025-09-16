Attacco senza precedenti a Gaza City carri armati israeliani entrano nei quartieri | fuga di migliaia di civili
Le esplosioni hanno illuminato il cielo notturno e fatto tremare i palazzi per ore, mentre le sirene annunciavano nuovi raid aerei e le famiglie correvano a rifugiarsi sotto le macerie già colpite nei giorni scorsi. La città è stata investita da un’ondata di fuoco che ha colpito quartieri residenziali, strade già svuotate e infrastrutture fondamentali per la sopravvivenza dei civili. I boati si sono uditi fin dal centro di Israele, a conferma della violenza dei bombardamenti. Nel cuore della notte, il fronte si è spostato verso la parte nord-occidentale della Striscia, dove i quartieri di Sheikh Radwan, Al-Karama e Tel al-Hawa sono stati investiti da una raffica di attacchi simultanei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Gaza, allarme carestia della Caritas: crisi umanitaria senza precedenti
Guterres: 'Gaza, orrore senza precedenti nella storia recente'. In 2 giorni 33 morti per fame. Ue a Israele: 'Cessi di uccidere chi cerca cibo'
Guterres, a Gaza orrore senza precedenti in storia recente
Sostieni gli interventi umanitari a favore delle donne, degli uomini e dei bambini di #Gaza, travolti da una crisi senza precedenti. IBAN: IT73I0103003201000002918273 Intestato a: CISL - Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza.
