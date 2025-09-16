Attacco finale su Gaza City operazione di Israele con tank aerei e droni Trump | Hamas non usi gli ostaggi come scudi

L'esercito israeliano ha dato il via libera all'operazione che vede impegnati centinaia di carri armanti, elicotteri Apache e droni per occupare il cuore della città palestinese. La popolazioni da giorni è in fuga da Gaza City. Intanto a Gerusalemme i famigliari degli ostaggi si dirigono verso casa di Netanyahu per provare a fermare l'invasione: «Questa potrebbe essere l'ultima notte dei nostri cari in mano ad Hamas». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Israele, atto finale: al via l’occupazione della Striscia di Gaza dopo i video degli ostaggi. C’è l’ok anche di Donald Trump

Al via l'invasione di Gaza City, tank IDF entrano in città: pesanti attacchi con droni ed elicotteri - Raid Idf anche sul campo profughi di Nuseirat; Guerra Israele, i carri armati dell'Idf sono entrati a Gaza City; L’assedio finale a Gaza City: tank israeliani la circondano, 300mila palestinesi in fuga.

attacco finale gaza cityGaza, carri armati Israele schierati: verso attacco finale – La diretta di oggi 15 settembre - Israele sta completando gli ultimi preparativi per l'offensiva terrestre su Gaza City. Si legge su msn.com

attacco finale gaza cityIsraele entra a Gaza City con i carri armati, cominciata l'invasione: attacchi anche con droni ed elicotteri - Si riunirà tra qualche ora a Doha un vertice straordinario dei Paesi arabi e musulmani convocato dopo l'attacco israeliano contro i negoziatori di Hamas nella capitale qatariota, in ... Segnala ilmessaggero.it

