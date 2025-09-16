L'esercito israeliano ha dato il via libera all'operazione che vede impegnati centinaia di carri armanti, elicotteri Apache e droni per occupare il cuore della città palestinese. La popolazioni da giorni è in fuga da Gaza City. Intanto a Gerusalemme i famigliari degli ostaggi si dirigono verso casa di Netanyahu per provare a fermare l'invasione: «Questa potrebbe essere l'ultima notte dei nostri cari in mano ad Hamas». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Attacco finale su Gaza City, operazione di Israele con tank, aerei e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi»