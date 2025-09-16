Attacco a Gaza City Commissione Onu | È un genocidio
Medio Oriente, l’esercito israeliano è entrato a Gaza City: sono almeno 60 le vittime tra i palestinesi. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Guerra Israele, invasione con tank a Gaza City. Commissione Onu: “A Gaza è genocidio” LIVE; Israele bombarda Gaza City mentre l’inchiesta dell’ONU lo accusa di “genocidio”; Tank dell'Idf avanzano nella città simbolo della Striscia. Katz: Gaza brucia. Onu: Genocidio - Anp: 'Israele trasforma Gaza City in una fossa comune'.
L’accusa dell’Onu di genocidio mentre Israele avvia l’operazione di terra a Gaza City. MSF: “Le persone sentono che lasceranno la loro terra per sempre” - MSF: "Le persone sanno che non torneranno più nella loro terra" ... Da notizie.com
Guerra Israele, inizia l’attacco finale. L’esercito avanza su Gaza City: almeno 38 morti. Onu: è genocidio - Il governo di Benjamin Netanyahu vuole prendere il controllo e occupare la città. Si legge su milanofinanza.it