Attacco a Gaza City Commissione Onu | È un genocidio

Tv2000.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Medio Oriente, l’esercito israeliano è entrato a Gaza City: sono almeno 60 le vittime tra i palestinesi. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

attacco a gaza city commissione onu 200 un genocidio

© Tv2000.it - Attacco a Gaza City. Commissione Onu: “È un genocidio”

